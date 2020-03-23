Три года колонии бывшего управделами губернатора Алтайского края взяли стражу зале суда

23 марта Центральный районный суд Барнаула огласил приговор по делу экс-управляющего делами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова. По итогам затянувшегося слушания его признали виновным в получении взятки и совершении растраты и на три года отправили в колонию. Однако, как рассказал ИА «Банкфакс» адвокат бывшего чиновника Олег Горохов, объем обвинения существенно снизился в сравнении с изначально заявленным следствием.

По словам юриста, недоказанной осталась вина Белобородова в части дела, касающейся контракта, в рамках исполнения которого подрядчик ООО «СК «РемСтрой» изменил запроектированную облицовку на здании краевого Минприроды с мрамора на травертин – куда более дешевый материал. «Вот по этим вещам суд посчитал обстоятельства недоказанными и исключил их из обвинения. Но так как это все вменялось единым эпизодом, то просто уменьшился объем обвинения, а квалификация осталась та же. Соответственно, это повлияло и на наказание», — объяснил Горохов.

В деле фигурировал другой контракт, в рамках которого «СК «РемСтрой» занималась благоустройством территории, прилегающей все к тому же зданию. Следователи ранее указывали, что фирма занималась работами по завышенному до 15 млн рублей ценнику, а затем «отрабатывала» эти контракты на усадьбах Белобородова. Юрист объяснил, что в итоге суд посчитал доказанным факт хищения 5,8 млн рублей из ранее озвученной суммы в 32 млн рублей.

Экс-чиновника приговорили к 3 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. Кроме того, в соответствии с вердиктом суда, он должен заплатить штраф в размере 4 млн рублей.

Олег Горохов пока не смог уточнить, собирается ли его доверитель подавать апелляцию. Обсудить этот вопрос пока не удалось, поскольку из зала суда Алексея Белобородова увезли в СИЗО, тогда как ранее он находился под домашним арестом. Однако адвокат отметил, что они будут вынуждены пойти на апелляцию, если свое представление подаст прокурор. Стоит полагать, что прокуратура действительно может обратиться в вышестоящую инстанцию, поскольку во время прений гособвинение запросило для экс-чиновника 11 лет в колонии строгого режима.

Напомним, в октябре 2017 года в правительстве Алтайского края прошли обыски. Следователей, как тогда утверждали источники, привлекла позже не подтвердившаяся информация о том, что управделами незаконно распорядился бюджетными 18 млн рублей, которые потратил на покупку трех автомобилей Mercedes. По решению суда Белобородов был отстранен от должности управляющего делами, а спустя полгода стало известно, что на тот момент еще врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о его увольнении. Через некоторое время управделами оказался в СИЗО, где у него ухудшилось состояние здоровья.

Алексея Белобородова обвинили в том, что, вступив в сговор с директором ООО «СК «РемСтрой» Евгением Фокановым, он якобы сделал того главным строительным подрядчиком подконтрольного Управления. До 2015 года управделами при помощи Фоканова, по версии следствия, похитил у края 32 млн рублей на работах, которые подрядчик либо не выполнял, либо же проводил по завышенной стоимости. Взамен за услуги экс-чиновника Фоканов отплатил ему бесплатными ремонтом и строительством объектов на территории двух усадеб Белобородова, потратив на это 3,6 млн из бюджета компании. На основании этого Алексею Белобородову грозит уголовная ответственность по по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере в виде иного имущества и в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за незаконные действия в пользу представляемого взяткодателем лица) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере).