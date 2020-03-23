Испанская полиция развлекает население на карантине

Стражи порядка поют в опустевших кварталах песни, что очень нравится жителям, которые охотно подпевают.

Неожиданную функцию взвалили на себя полицейские Испании. Они решили, что следить за порядком и наводить его в стране недостаточно, население нужно еще и развлечь. На ютуб выложили видео, как сотрудники правоохранительных органов приезжают в один из кварталов города и под гитару исполняют серенаду (наверное) и танцуют. Судя по ролику, жителям понравилась не только песня, но и такое отношение, и они с удовольствием стали подпевать.

Ранее в Италии люди, находящиеся на карантине, выходили каждый вечер на балкон и пели, чтобы поднять настроение себе и соседям. Этот своеобразный флешмоб подхватили и в Германии. Но ни там, ни там стражи порядки не додумались до такого.