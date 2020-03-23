Барбара Брыльска борется с раком

О своем самочувствии актриса старается лишний раз не рассказывать, и на то есть особенные причины. Как выяснил «СтарХит», Барбара лечится от онкологического заболевания.

В одном из своих редких интервью звезда фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» призналась, что сейчас больше всего в жизни она мечтает о крепком здоровье. Барбара перестала отмечать дни рождения, потому что годы начали давать о себе знать. Например, актриса жаловалась на радикулит, из-за которого ей даже пришлось нанять сиделку по дому.

Оказывается у Брыльски не только проблемы со спиной. Как выяснил «СтарХит», 78-летняя женщина уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. По слухам, у Барбары рак языка.

READ 6 марта — сокращенный день или нет: как отдыхаем на 8 Марта, сколько будет выходных

О своем диагнозе артистка предпочитает не распространяться. Однако мы решили дозвониться и узнать всю правду. Так и спросили: «Правда ли, что у вас эта страшная болезнь?»

«Ну и что? — спокойным голосом ответила «СтарХиту» знаменитость. — Не буду говорить о ней. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время».

Звезда советского кино проживает в Варшаве. Одно из любимых мест Барбары — дача в Гульчево, которая находится в 80 километрах от столицы и всего лишь в часе езды от нее. Как делилась актриса, она обожает проводить время на природе. Не обошла стороной Брыльску и новость о коронавирусе, эпидемия заставила еще сильнее беречь свое здоровье.

READ ВОЗ оценила информацию о возможности заражения коронавирусом через наличные

«Я из дома не выхожу, — продолжает актриса. — Все сидят там, тем более люди старшего поколения. Как проходят дни? Приезжает сын, помогает в семейных делах, я же занимаюсь кошкой».

33-летнего сына Людвига Брыльска до сих пор мило называет Дуда. У него свой бизнес – небольшой автосервис, но пока дела идут не очень гладко. Несколько лет назад Барбара дала Людвигу и его жене Саше большую часть денег на покупку квартиры.

«Зачем заставлять детей ждать собственной смерти и наследства? – откровенничала артистка. – У Людвига двое сыновей – одному два года, второму шесть. Иногда их привозят ко мне, чтобы они подышали чистым воздухом. Мне очень нравится сельская жизнь. Здесь я не крашусь и хожу, как хиппи. Мне большего не надо».

READ Австрия приостановила авиасообщение с Россией из-за коронавируса

Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/Getty Images, Mosfilm / Legion-Media, Vk.com