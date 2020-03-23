Елена Подкаминская: «Домашние роды – настоящее счастье»

Месяц назад актриса стала многодетной матерью — у нее родился третий наследник. Подкаминская призналась поклонникам, что рожала сына в домашних условиях и поделилась собственным опытом.

40-летняя Елена Подкаминская до последнего скрывала тертью беременность. Никто из поклонников и подумать не мог, что актриса находится в положении. Не знали об этом и некоторые коллеги звезды. Секрет Елена раскрыла сама, но уже постфактум. После родов Подкаминская продемонстрировала подписчикам несколько кадров с округлившимся животом, что однозначно шокировало публику.

«Весна! Счастье же! Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох! Во всяком случае, 21 числа, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой, долгожданной весной, и глаза слепило от синевы небес, я родила сына!», — делилась ранее артистка.

READ Нетрадиционный семейный союз с погибшим в бане мужчиной раскрыли его «вдовы»

До недавнего времени не было известно и о процессе родов. Лишь вчера Подкаминская рассказала, что уже во второй раз отважилась на домашний вариант. «Я запомнила свои домашние роды — как настоящее счастье. Ожидая Еву, я мечтала и надеялась, что все сложится благоприятно и наилучшим образом для нас и я смогу родить дома. И, когда это случилось, это настолько в меня «попало», что сомнений, где рожать сына, уже не было», — отметила актриса.

Подписчики поддержали Подкаминскую в ее выборе. «Елена, Вы такая молодец! Так здорово рожать там, где вам комфортно! Счастливой жизни Александру»; «Домашние роды — это прекрасно! Каждый раз собираюсь, но без поддержки близких это невероятно сложно»; «Рады за вас, дорогая Елена! Пусть ваша семья всегда будет здорова и счастлива», — отозвались неравнодушные.

READ Rambler Group посоветовала сотрудникам работать из дома

Напомним, что у Елены подрастают две наследницы: старшая дочь Полина от от первого брака с Александром Пляцевым и младшая — Ева, которая появилась на свет в браке со вторым супругом артистки Денисом Гущиным.

По словам актрисы, сначала старшая наследница очень переживала, что мама будет меньше ее любить, ведь теперь ее внимание распределяется между тремя детьми. Однако быстро привыкла к большой компании и начала помогать родителям заботиться о сестре и брате.

Несмотря на то, что теперь у Елены еще больше домашних забот, она не собирается отказываться от работы. Подкаминская продолжает сниматься и принимает участие в творческих проектах. В то время как ее дети нередко находятся с няней недалеко от площадки, где задействована их мама. В перерывах актриса присоединяется к наследникам, чтобы уделить им все свободное время.

READ Звезда «Нюхача» Кирилл Кяро: «Боюсь, что не смогу пока увидеть родных»

Фото: Legion-Media