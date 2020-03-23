В Россию завезли 25 миллионов медицинских масок из Китая

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Россию завезли 25,5 миллиона медицинских масок из Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Защитные маски в страну доставил самолет Ан-124 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Борт приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

В Минпромторге, в свою очередь, уточнили, что маски будут отправлены в регионы, в том числе волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым людям.

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