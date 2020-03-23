Власти будут проверять случаи невыплаты зарплаты и увольнений из-за коронавируса

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Председатель правительства России Михаил Мишустин перед началом совещания с членами кабмина, 6…
Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду и ФНС России усилить контроль за обращениями граждан по конфликтным ситуациям на рынке труда. Об этом сообщает РИА «Новости».
В поручении сказано, что речь идет в том числе и о ситуациях, прямо или косвенно связанных с мерами, принимаемыми в целях противодействия распространению коронавируса.
В документе отмечается, что в случае выявления фактов невыплаты или несвоевременной выплаты заработной платы, а также увольнения работника, будут проводиться внеплановые проверки соответствующих работодателей.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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