Врач рассказал, на какие болезни могут указывать вспышки в глазах

Каждый человек хоть раз в жизни, но сталкивался с таким явлением, как возникновение в глазах вспышек, искр, разных колечек, точек, молний или других оптических объектов. Все они на языке медиков называются фотопсиями.

Это ложные световые ощущения, которые возникают из-за раздражения фоточувствительных клеток сетчаток. Особенно отчетливыми вспышки или колечки становятся при закрытых глазах.

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Владимир Кириченко говорит, что обычно световые элементы в глазах являются следствием усталости или переутомления, поэтому пугаться не стоит.

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При этом патология не ограничивается световыми вспышками и может проявить себя в виде светящейся пелены и цветных мушек. Кроме переутомления, человека могут раздражать громкие звуки, он может жаловаться на головокружения, глазные боли и так далее.

Если это явление не одиночное и происходит часто, это, предупреждает Владимир Кириченко, сигнал организма о развитии различных патологий.

Это могут быть различные неврологические заболевания, отклонения в работе мозга.

Фотопсии также могут сопровождать мигрень, артериальную гипертензию, а также могут указывать на различные заболевания глаз. Это болезни сетчатки или стекловидного тела, прогрессирующая катаракта, запущенная глаукома, воспаления зрительного нерва.

Недомогание может носить как односторонний характер (поражение одного глаза), так и двусторонний. Владимир Кириченко обращает внимание на то, что односторонние иллюзии при патологиях на здоровый глаз, как правило, не распространяются.

Поэтому всем, кто сталкивается с фотопсиями не изредка, а на регулярной основе, следует обратиться к своему терапевту, офтальмологу или неврологу.

Главная цель диагностики — это выявление первопричины, то есть заболевание, которое проявляет себя подобными световыми эффектами. А уже после ее выявления врач выстроит оптимальную схему лечения.

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