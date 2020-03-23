В России подорожали все модели Citroen

Французский Citroen поднял цены на весь модельный ряд в России на 3,9-7,3%. Седан C4 подорожал на 50-70 тыс. рублей, кроссовер C3 Aircross – на 95 тыс. рублей, а флагманский кроссовер C5 Aircross – на 74-100 тыс. рублей. Об этом сообщает портал «Цена Авто».

Так, седан Citroen C4 теперь стоит минимум 1 049 900 рублей за базовую комплектацию Live с 1,6-литровым 115-сильным двигателем и механической коробкой передач. Топовый C4 Shine Ultimate с 1,6-литровым 150-сильным мотором и «автоматом» подорожал до 1 506 000 рублей. Дизельный вариант с 1,6-литровым 114-сильным мотором и «механикой» предлагается к продаже за 1 276 000 рублей.

Как сообщают «Автоновости дня», цены на компактный кроссовер Citroen C3 Aircross стартуют с отметки 1 394 000 рублей за начальный вариант с 1,2-литровым 82-сильным бензиновым двигателем и «механикой». Вариант с более мощным мотором с отдачей 110 сил и «автоматом» обойдется в 1 740 000 рублей. Стоимость дизельных версий варьируется от 1 525 000 до 1 665 000 рублей.

Наконец, кроссовер Citroen C5 Aircross отныне доступен за 1 949 000 рублей за базовую комплектацию с 1,6-литровым 150-сильным бензиновым мотором и «автоматом». Топовый вариант с таким же двигателем стоит 2 255 000 рублей. Дизельные версии флагмана после подорожания сейчас стоят от 2 245 000 до 2 495 000 рублей.