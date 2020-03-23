ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

В России появятся новые дорожные камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем. Работающий на основе нейросети софт уже тестируется. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на замначальника ГИБДД России Александра Быкова.

По его словам, руководство московского управления Госавтоинспекции рассматривает возможность установки таких камер в столице, но о массовом применении пока речи не идет. Сначала софт должен пройти испытания и получить документы, подтверждающие способность алгоритма корректно фиксировать такие случаи (использования мобильного телефона за рулем) и отбраковывать ложные срабатывания в случае необходимости, отметил собеседник газеты.

«Свои замечания на этот счет мы уже высказали. Если вся документация будет получена, комплекс можно будет применять в тестовом режиме», — заключил Александр Быков.

Предполагается, что штрафы с новых камер автовладельцы будут получат по почте. Если в момент за нарушения за рулем находился не собственник автомобиля, он сможет обжаловать постановление и переписать штраф на водителя.

Таким образом, на российских дорогах уже скоро могут появиться «умные» камеры с нейросетью, которые с помощью Big Data смогут точно определять, пристегнут ли водитель ремнем безопасности и держит ли он телефон у уха. В перспективе это должно дисциплинировать водителей и, как следствие, снизить число ДТП.