Новый Toyota Land Cruiser 300 дебютирует летом 2021 года

Премьеру нового Toyota Land Cruiser 300, свежие подробности о котором появились буквально на днях, перенесли с лета 2020-го на лето 2021 года, пишет BestCarWeb. Причина изменения сроков не уточняется – возможно, в дело вновь «вмешался» пресловутый коронавирус.

Скорее всего, автомобиль сохранит и рамную конструкцию, и прежние габариты. К слову, длина и ширина актуального Land Cruiser 200 составляют 4950 и 1980 мм соответственно, а «паспортный» дорожный просвет равен 225 миллиметрам.

По данным японских СМИ, со сменой поколения внедорожник получит сразу три двигателя на выбор. Базовый мотор новый Land Cruiser 300 разделит с флагманским премиум-седаном Lexus LS – им станет битурбированная бензиновая «шестерка» объемом 3,4 литра, развивающая 421 л.с. и 600 Нм в диапазоне 1600—4800 оборотов в минуту. В более дорогих версиях «трехсотый» оснастят гибридной силовой установкой на базе того же V6 с двумя турбинами и шестицилиндровым турбодизелем. Пару им всем составят автоматическая коробка передач и полный привод.

Мы же отметим, что последние публикации о новом Toyota Land Cruiser 300 – не более чем слухи, и достоверной информации о сроках выхода, характеристиках и дизайне нового Toyota Land Cruiser 300 пока нет.