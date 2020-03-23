Америка задыхается от ненависти к себе

После того как президент США Дональд Трамп проигнорировал пекинские протесты против именования коронавируса «китайским» — поднялась дикая волна ярости. Однако не в Китае, а в самой Америке. Ярость эта направлена против Дональда Трампа, который, оказывается, сам расист и вся его партия расистская.

Все ключевые издания демократов сообщили читателям об этом. Вот The Washington Post, где один из конгрессменов выстраивает логическую цепочку: времена кризиса не годятся для ксенофобских высказываний, американцы азиатского происхождения обижаются — лексикон Трампа усиливает ненависть, которая и без того сейчас окружает этих граждан, и тут вспоминается сразу вся история их дискриминации в течение десятилетий… В общем, говорить, что вирус «пришел из Китая» — это одно, а что он сам по себе «китайский» — это другое.

Ну а в глубинах демократических блогов и соцсетей все и подавно интересно. Там идет оживленная (и давняя) дискуссия на тему того, что вся Республиканская партия расистская насквозь, что все больше ее кандидатов — или уже выигравших выборы представителей — оказываются настоящими нацистами и куклуксклановцами… Кстати, так вы узнаете, что «расисты» — это общее определение для всех и любых плохих людей в этом мире.

Кандидаты виноваты в том, что на их встречи с избирателями приходят люди, ранее обвиненные демократами в расизме; что они — или их сторонники — распространяют информацию, расистскую по сути: например, о том, что запуганная вирусом Италия сейчас не расположена принять новые толпы мигрантов. Да-да, быть против мигрантов — это тоже расизм, потому что так сказали борцы с расизмом.

Газета The Independent — британские собратья американских демократов — отмечает: достаточно, чтобы ты был республиканцем в момент выборов Дональда Трампа (даже если потом ушел), чтобы у тебя были сегодня проблемы с демократической общественностью, которая здорово научилась взбивать пену морального негодования и отметать всякие дискуссии и оправдания обвиненного.

Ключевое слово здесь — «ненависть». Вот авторская колонка американского литератора, который говорит: они делают Америку снова ненавидящей. Они — это журналисты, которые даже перестали прикидываться нейтральными и беспристрастными, это люди, которые сообщают, что они лучше окажутся на карантине в Китае или Италии, чем в США при республиканцах.

Интересно: ненавидеть свою страну в целом или ненавидеть половину ее населения — это одинаково позорно? Но тут, в США, все еще сложнее. Потому что ненависть политическая, то есть ко всему комплексу убеждений плюс стилю жизни «другой стороны», сложным образом переплетается сейчас с нелюбовью внутри общества по национальному признаку.

Это раньше, несколько лет назад, травля окружающих с приклеиванием ярлыка расиста была привилегией лишь активистов черной общины США. Это раньше был фиксированный набор красных флажков — то есть слов, которых белым и прочим, кроме черных, нельзя говорить, или фруктов, которые нельзя показывать (прежде всего банан). А сейчас дубинка расовой ненависти — привычное оружие всех против всех, хотя прежде всего она используется либералами (демократами и т. д.) против остающейся другой части общества. И что бы та, вторая часть общества ни делала и ни говорила — это все будет расизмом.

Знаете, что это напоминает? Был у нас выросший в Серебряном веке не очень известный писатель Анатолий Каменский, отлично умевший записывать или запоминать всякие словечки и реплики людей вокруг. И вот одна такая замеченная им весьма издевательская реплика: да в России все пропитано самодержавием, у нас самодержавное небо и облака.

Для тех в США, которые сейчас задыхаются от нелюбви к соотечественникам, заявляя, что в Америке все расистское, включая небо над головой.

Цитата из Каменского — начала XX века. Наша страна тогда сошла с ума от той самой ненависти всех ко всем. Что было дальше — известно.

Напомним, в той же Америке (и Евросоюзе) озабочены тем, как анонимные и неуловимые российские интернет-диверсанты вмешиваются во все и всяческие их выборы (вот недавний пример того, к чему поиск диверсантов приводит). Вмешиваются они — то есть мы — путем раздувания злобы внутри западных обществ, в том числе и особенно по расовой линии.

Однако даже быстрое ознакомление с очередной свистопляской на расистскую тему в США показывает: да зачем вмешиваться? Зачем повышать градус межнациональной истерики в обществе, и без того явно утратившем всяческую нормальность? Без нас обойдутся.