В Лос-Анджелес направят госпитальное судно ВМС США

ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Госпитальное судно ВМС США направится в Лос-Анджелес для борьбы с коронавирусом, заявил президент Дональд Трамп.

«Корабль Mercy будет направлен в Лос-Анджелес для предоставления срочной медицинской помощи», — сказал Трамп.

Ранее военные заявляли, что Mercy будет готов выйти из порта в Виргинии на восточном побережье США в течение нескольких дней, чтобы помочь наиболее пострадавшим от коронавируса районам.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. США находятся на третьем месте в мире по числу заболеваний после КНР и Италии.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.