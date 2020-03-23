В Италии поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Начальник генштаба вооружённых сил Италии Энцо Вичерелли, встречавший первый прилетевший в страну самолет ВКС РФ с грузом оборудования и российскими специалистами, поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в воскресенье первый самолёт Ил-76 российских ВКС с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре».

«Хотел бы выразить огромное удовлетворение и благодарность от всего итальянского народа за российскую помощь в такой трудный момент для Итальянской республики. Хотел бы сказать спасибо за то большое количество материалов и специалистов, которые прибыли из России в Италию, чтобы оказать помощь», — приводятся в сообщении слова Вичерелли.

После уточнения и согласования с итальянской стороной районов применения российские военные медики и вирусологи приступят к оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса и на этой неделе опередила Китай по числу жертв. Согласно последним официальным данным, на Апеннинах зафиксированы почти 60 тысяч случаев заражения новым типом вируса, свыше 7 тысяч больных выздоровели, число жертв превысило 5,4 тысячи человек.