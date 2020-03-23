Три новых лаборатории обнаружения коронавируса открыли Алтайском крае дьявольскому юбилею

В Алтайском крае развернули работу трех дополнительных лабораторий для выявления коронавирусной инфекции у граждан. Как сообщает специально созданный оперативный штаб региона в своем официальном Telegram-канале, на такие меры власти пошли, чтобы повысить оперативность тестирования. Как уточняют власти, число жителей региона, которым пришлось находиться под медицинским контролем, к 23 марта достигло «юбилейной» отметки в 666 человек.

Канал не уточняет, на базе каких именно учреждений была развернута работа трех новых лабораторий. До этого было известно, что анализы можно сдать в Центре гигиены и эпидемиологии Алтайского края. В профильных ведомствах уверяли, что выявить инфекцию можно было уже там, но для подтверждения диагноза материалы необходимо отправлять в референт-центр: ГНЦ ВБ «Вектор» в Новосибирске. При этом все эпидемиологические мероприятия должны быть развернуты еще до получения подтверждения из Новосибирска.

При этом ситуация в Алтайском крае, по официальным данным, не меняется: в регионе до сих пор действуют режим повышенной готовности. Случаев заболевания инфекцией на территории региона до сих пор не было выявлено, было проведено около 360 исследований. В период с 26 января 2020 года в краевых медицинских организациях находилось под медицинским наблюдением 666 человек. На 22 марта наблюдение закончилось пока только для 222 человек, еще 444 продолжают находиться под наблюдением врачей.

В России в целом ситуация складывается хуже. По данным Роспотребнадзора на 22 марта текущего года в РФ зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции. Из них 61 случай – только за 22 марта. В основном это жители Москвы – 54 человека. Под медицинским наблюдением с января 2020 года находилось 104 577 человек, на 20 марта их число составляет только 52 747 человек.