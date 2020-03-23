Харви Вайнштейн заразился коронавирусом в тюрьме

Продюсер сделал экспресс-тест, который дал положительный результат.

Осужденный на 23 года тюрьмы 68-летний продюсер Харви Вайнштейн заразился коронавирусом. После приговора за сексуальное насилие его отправили отбывать срок в исправительное учреждение на западе Нью-Йорка. По сообщениям зарубежных СМИ, Вайнштейн сделал экспресс-тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Косвенно подтверждает эту информацию представитель Департамента исправительных учреждений штат Нью-Йорк. Он говорит, что двое заключенных заразились коронавирусом. А то, что один из них и есть Харви Вайнштейн, рассказали журналистам медработники, которые пожелали остаться анонимами.

Пока представители продюсера молчат. Ранее говорилось, что Харви Вайнштейн серьезно подорвал здоровье из-за публичного скандала и судебных тяжб. Например, в суд он являлся с помощью специальных ходунков или на инвалидном кресле.

Напомним, что звезды массово обвинили одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда в харрасменте. Но срок в 23 года, который при возрасте самого Вайнштейна можно назвать пожизненным, он получил за два факта изнасилования, которые спустя годы удалось доказать в суде. Защита намерена обжаловать приговор в июле. Харви уверяет – интим был по обоюдному согласию.

Напомним, что коронавирусом заразились Том Хэнкс с женой, Ольга Куриленко, актер из «Игры престолов» Кристофер Хивью, Идрис Эльба, Пласидо Доминго и др.

Ранее в защиту Харви высказалась продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Она считает приговор необоснованно жестким.