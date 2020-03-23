Розничные продажи в Турции упали на 70% из-за коронавируса

Несколько торговых центров также временно закрылись, а магазины сосредоточены на выплате заработной платы сотрудникам, сообщила Ассоциация, которая представляет фирмы с 50 тыс. точками продаж по всей стране, передаёт Diken.

«Мы будем обращаться в Фонд по безработице. Но что может сделать государство? Структура фонда, его размер… Мы понятия не имеем, возможно ли это», — указали в группе, имея в виду предложение правительства, покрыть заработную плату работников.

Также возникли проблемы с оплатой арендной платы, но некоторые владельцы недвижимости проявили гибкость, позволив магазинам задерживать платежи, говорится в сообщении ассоциации, указывает издание.