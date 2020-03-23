Россиянам рассказали об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом некоторые россияне могут получить отсрочки по кредитам. Об этом рассказала юрист Екатерина Духина в интервью радио Sputnik.

По ее словам, ситуация с коронавирусом, как правило, никак не затрагивает обязанности заемщиков. Она отметила, что случаи заражения в России не являются основанием, чтобы не исполнять свои кредитные обязательства.

«Форс-мажор — это хрупкая конструкция, которая должна быть засвидетельствована Торгово-промышленной палатой», — отметила она. Как рассказала Духина, наличие форс-мажора не всегда сильно влияет на права и обязанности заемщика.

Однако все же можно получить отсрочку по одному из видов кредитов из-за ситуации с коронавирусом, полагает юрист. Такую возможность предоставляет вступивший 31 июля 2019 года в силу закон об «ипотечных каникулах».

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Согласно документу, заемщик может получить отсрочку платежей по ипотечному кредиту на полгода, если сможет доказать, что ситуация с пандемией ухудшила его материальное положение. Духина отметила, что это может являться основанием для заемщика, чтобы сформировать заявление в банк со ссылкой на это обстоятельство, поскольку оно меняет жизнь в худшую сторону.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил дать отсрочку по кредитам тем россиянам, которые не могут вернуться из других стран на родину из-за карантринных мер в других государствах. По его словам, часть россиян по возвращении домой может столкнуться с финансовыми трудностями — дополнительными расходами за просроченные платежи по потребительским кредитам или ипотеке.

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Сейчас все регионы России перешли в режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. По последним данным, в России зарегистрировано 367 случаев заражения коронавирусом. Более 50 тысяч человек по всей стране находятся под медицинским наблюдением.