Немецкий телеканал поздравил Лаврова с юбилеем и был обруган

Сергей ЛавровФото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters

Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило министра иностранных дел России Сергея Лаврова с юбилеем и было обругано другим журналистом из Германии — Джулианом Репке.

21 марта в Twitter-аккаунте ARD появился пост, адресованный Лаврову. «С днем рождения, Сергей Викторович! Министру иностранных дел России марафонцу Сергею Лаврову сегодня исполняется 70 лет», — написали сотрудники московского бюро телеканала.

Позже Репке в статье для газеты Bild назвал пост своих коллег немыслимым скандалом на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, журналист заметил, что телеканал ретвитнул публикацию российской миссии в НАТО, которая, по его мнению, регулярно распространяет фейки и пропаганду.

Статью Репке прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Пожалуй, процитирую того же Сергея Викторовича. Но не вслух», — сказала она в разговоре с ТАСС.

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Фразу, о которой сказала Захарова, Лавров произнес в августе 2015 года на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии. На записи, появившейся в сети, слышно, как российский дипломат в момент перевода речи своего коллеги тихо произносит: «Дебилы», и добавляет нецензурное слово.