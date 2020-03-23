Решение проблем с системой охлаждения автомобиля

Система охлаждения выполняет важнейшую функцию в работе автомобиля, она поддерживает рабочую температуру двигателя. Оптимальная температура важна для экономичного расхода топлива, и стабильной работы двигателя без поломок, поэтому для системы охлаждения выбирают только качественные комплектующие, приобрести радиаторы и теплообменники по ссылке https://avtoto.com.ua/sistema-ohlazhdenija/radiatory-i-teploobmenniki/.Частые поломки и способы решения

Существует несколько наиболее часто встречающихся поломок системы охлаждения, отметить можно следующие:

Перегрев силового агрегата. Причиной может стать недостаточное количество охлаждающей жидкости, неисправность термостата или водяного насоса. В этом случае необходимо долить жидкость, и проверить целостность расширительного бачка. При обнаружении поломки, проводят замену детали. Закипеть мотор может из-за мусора в радиаторе или в системе трубок охлаждения. Решить проблему поможет промывка радиатора и системы, после заливают новую жидкость.

Наблюдается перегрев двигателя, при поступлении холодного воздуха через систему обогрева. Вызвать подобную проблему могут утечки охлаждающей жидкости и разгерметизация системы. Необходимо проверить целостность прокладок и сальников, а также удостовериться, что отсутствуют трещины в шлангах.

Двигатель не набирает нужную температуру. Часто причина кроется в заклинившем термостате.

Наблюдается стабильное снижение жидкости в расширительном бачке. Потерю охлаждающего элемента вызывают поврежденный радиатор или трещина в расширительном бачке. Для восстановления работоспособности системы, достаточно провести замену изношенных узлов. Часто утечка происходит из-за износа прокладок, повреждения уплотнительного кольца или незатянутых креплений цилиндров. Негерметичный радиатор отопления, также вызывает утечку жидкости, замена радиатора решит проблему.

Необычные поломки системы охлаждения

Если после тщательного осмотра системы охлаждения не было выявлено дефекта, а проблема перегрева двигателя осталась, возможно причина в крыльчатке водяного насоса. Также повышенная температура двигателя, может быть связана с неправильно выставленными углами зажигания.