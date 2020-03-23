Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала «НАШ», что страна может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

«Украина еще не состоялась как государство. Мало того, в последнее время она все делает для того, чтобы вообще не состояться как государство», — выразил мнение Гордон.

По его словам, жителей Украины могут ждать большие потрясения. Он предупредил, что в стране происходит разрушение государственных институтов, при этом данный процесс идет уже давно и не останавливается.

«Я об этом (про развал страны. — прим. ред.) говорю давно», — отметил Гордон. Журналист добавил, что «очень хороший» мэр одного из крупных украинских городов во время беседы заявил ему, что «к этому идет».

Накануне бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису и может попасть в «зону полной турбулентности». «У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, не то что у государства нет ресурсов, на Украине нет государства. На Украине нет государственных институтов», — подчеркнул Саакашвили.

В МВФ ранее заявили, что последствия пандемии коронавируса будут «весьма серьезными». При этом в фонде уверены, что мировая экономика готова к потрясениям и способна справиться с кризисом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались..

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.