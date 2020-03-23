Каратели устроили массовое побоище на позициях и понесли потери

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.

В 13.10 боевики 93-й бригады ВСУ по приказу военного преступника Брыжинского подвергли обстрелу из автоматических гранатометов район населённого пункта Смелое, выпустив двадцать гранат.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

Вооруженные формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники вблизи населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей.

Так, в зоне ответственности 93-й бригады боевики военного преступника Брыжинского разместили шесть боевых бронированных машин в жилом частном секторе н.п. Нижнее.

В зоне ответственности 59-й бригады в непосредственной близости от жилых домов в н.п. Луганское обнаружено размещение одной боевой машины пехоты. В районе н.п. Дмитровка по приказу военного преступника Котенко боевики 46-й бригады разместили два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10».

Данные факты также подтверждаются в официальном отчете Миссии ОБСЕ.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также выявленными случаями заражения коронавирусом военнослужащих в зоне «ООС», командованием карательной операцией создана мониторинговая группа, в задачи которой входит своевременное оповещение руководства «ООС» о всех фактах заражения и недопущения распространения этой информации в СМИ.

Как сообщалось ранее, командование карательной операции проводит санитарную обработку вооружения и военной техники на железнодорожной станции в н.п. Рубежное специальным химическим составом.

Стало известно, что среди персонала железнодорожной станции имеют место случаи отравления неустановленным химическим веществом.

В медицинских учреждениях Лисичанска уже находятся девять человек с симптомами сильной интоксикации.

На фоне распространения инфекции коронавируса и введения карантина на территории Украины, в подразделениях ВСУ в зоне карательной операции отмечается низкое морально-психологическое состояние. Грубые нарушения воинской дисциплины и преступления среди военнослужащих приобрели системный характер.

Кроме того, увеличилось число случаев употребление личным составом спиртных напитков и наркотических веществ, что способствует увеличению небоевых потерь.

В связи с этим командование ВСУ вынуждено пойти на крайние меры. В нарушение карантина принято решение на отправку в зону «ООС» подразделений, планируемых на замену.

В ходе ротации между военнослужащими соединений возникают конфликты. По информации от нашего источника, 20 марта в районе н. п. Счастье произошла драка между военнослужащими 46-й бригады ВСУ и прибывшими им на замену боевиками 25-й бригады.

Поводом послужило требование офицеров 46-й бригады оплатить оборудованные за свой счёт позиции.

Заместитель командира 1-го парашютно-десантного батальона 25-й бригады майор Шмигля отказался компенсировать затраченные средства, после чего боевики 46-й бригады принялись разбирать блиндажи. Это вызвало агрессию со стороны личного состава 25-й бригады, которая привела к массовой драке. В результате конфликта тяжкие телесные повреждения получили трое военнослужащих 46-й бригады и двое военнослужащих 25-й ОВДБр.

Кроме того, на фоне низкого уровня морально-психологического состояния, в 25-й воздушно-десантной бригаде отмечаются случаи дезертирства. 21 марта в одно из подразделений соединения прибыли сотрудники ВСП для проведения разбирательства по факту самовольного оставления пункта временной дислокации рядовым Шапировым.

В ходе проверки книг учета личного состава выяснилось, что он отсутствует с 18 марта. От сослуживцев стало известно, что Шапиров, опасаясь заражения коронавирусом, отказывался ехать в зону «ООС». В настоящее время местонахождение беглеца не установлено, ведутся поисковые мероприятия.

Также сотрудниками ВСП выявлено более тридцати военнослужащих 46-й бригады, которые отказываются от выполнения своих обязанностей, и нацелены на скорейшее убытие из зоны «ООС», несмотря на запрет передвижения в связи с карантином.

С целью оценки морально-психологического состояния и оказания психологической помощи в 25-ю бригаду прибыла и приступила к работе комиссия по работе с личным составом во главе с полковником Токарь. В состав комиссии входят военные психологи и медицинские работники.