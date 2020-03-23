Рурская операция англо-американских войск в ходе Второй мировой войны

Рурская наступательная операция англо-американских войск в ходе Второй мировой войны была проведена с 23 марта по 18 апреля 1945 года с целью разгромить группировку немецких войск в Рурском промышленном районе (Западная Германия), в дальнейшем выйти к Эльбе и соединиться с Красной Армией, расчленив тем самым общий фронт вермахта на две части.

В результате успешного наступления Красной Армии и разгрома союзниками немецких войск на левом, западном берегу Рейна в ходе ранее проведенной Маас-Рейнской операции к середине марта 1945 года сложилась благоприятная обстановка для развития наступления англо-американских войск. Наиболее боеспособные части вермахта были скованы на Восточном фронте, а силы на западе истощены. Рурская группировка, прикрывавшая промышленное «сердце» Германии, включала примерно половину всех немецких войск, развернутых против союзников в Европе. В состав группировки входили 5-я танковая армия и 15-я полевая армия группы армий «Б» (командующий – генерал-фельдмаршал Вальтер Модель) и часть сил 1-й парашютной армии группы армий «Х» (генерал-полковник Йоханнес Бласковиц) – всего 29 дивизий, одна бригада, 1704 боевых самолета. Соединения были укомплектованы людьми и техникой на 50-75%, моральное состояние подавлено поражениями, остро ощущался дефицит горючего, боеприпасов и продовольствия.

Замысел командования союзников предусматривал широкое наступление по всему фронту.

Прежде всего, предполагалось окружить и уничтожить Рурскую группировку противника. Задача была поручена 21-й группе армий (британский генерал-фельдмаршал Бернард Монтгомери), 12-й группе армий (американский генерал-лейтенант Омар Брэдли) и 18-му отдельному воздушно-десантному корпусу – всего 51 дивизия, в том числе 14 танковых, 12 бригад, в том числе семь танковых, девять тысяч боевых самолетов.

1-я канадская армия, продвигаясь в районе германо-голландской границы к побережью Северного моря, обеспечивала фланг стратегической группировки союзников с севера.

Главный удар наносила на левом, северном фланге 21-я группа армий Монтгомери. После многодневных авиационных налетов и артиллерийской подготовки с применением 900 орудий, вечером 23 марта части 2-й английской и 9-й американской армии форсировали Рейн в районе Везеля и начали развивать наступление в общем направлении на восток-юго-восток, охватывая Рур с севера.

24 марта впереди по ходу их движения был высажен воздушный десант из состава 18-го отдельного корпуса, всего около 22 тысяч человек. Одновременно более трех тысяч бомбардировщиков нанесли удары на всю глубину операции. 1 апреля части 9-й американской армии заняли Липштадт.

Вспомогательный удар на правом, южном фланге наносила 12-я группа армий Брэдли. 25 марта 1-я и 3-я американские армии начали наступление с ранее захваченных плацдармов на правом, восточном берегу Рейна у Ремагена и Оппенгейма. Встречными ударами прорвав оборону противника, они 26 марта соединились в районе Франкфурта-на-Майне, а затем развернулись на север и, почти не встречая сопротивления, 1 апреля вышли к Липштадту, замкнув тем самым внутренний фронт окружения немецких войск в Рурском промышленном районе. В «котел» попали 18 немецких дивизий общей численностью 325 тысяч человек. 14 апреля эта группировка была рассечена надвое ударами с севера и юга в район Хагена. После трех недель боев в окружении генерал-фельдмаршал Модель отдал приказ с 17 апреля прекратить сопротивление, а сам 21 апреля покончил с собой.

Рурская наступательная операция была единственной удавшейся союзникам операцией на окружение из всех проведенных ими в Европе. Превосходство в силах, в том числе, почти полное господство в воздухе, а также благоприятная стратегическая обстановка позволили использовать в ходе операции классические приемы военного искусства и весь арсенал технических средств ведения войны.

Сопротивление немецких войск на Западном фронте практически прекратилось. Передовые части 1-й американской армии из 12-й группы армий Брэдли 25 апреля соединились с советскими войсками в районе Торгау на Эльбе.

21-я группа армий Монтгомери, вопреки предложениям осуществить быстрый бросок на Берлин, получила приказ наступать через Голландию и северную Германию, форсировала Эльбу 2 мая 1945 года, а 3 мая заняла Гамбург.

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