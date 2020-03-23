Почти тысяч жителей Алтая привьют против чумы из-за опасности заражения

В Республике Алтай стартовала прививочная кампания против чумы. Вакцины получили уже 2 тысячи жителей. Всего перед началом сезона прививку против чумы получат 18 тысяч граждан, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по региону.

Согласно постановлению ведомства, вакцинации подлежат все жители Кош-Агачского района начиная с двухлетнего возраста, а также лица, выезжающие в летний период в Кош-Агачский район в длительные командировки, дети и подростки, выезжающие на отдых. Прививки ставят бесплатно препаратом российского производства, прошедшим контроль качества. Отметим, что на сайте ведомства опубликована фотография, на которой самому руководителю управления Леониду Щучинову ставят прививку. Вероятно, таким образом Роспотребнадзор намерен подстегнуть население и показать безопасность вакционации.

На территории Кош-Агачского района расположен природный очаг чумы. Три года подряд здесь регистрировались единичные случаи заболевания человека чумой. Последний раз – в 2016 году, когда заболел непривитый ребенок, участвовавший в разделке сурка. Эпидемиологические расследования заболеваний чумой показали, что во всех трех случаях заражение людей произошло идентично: при разделке тушек серых сурков через поврежденные кожные покровы.

В целях предупреждения возникновения и распространения заболевания среди людей жители ежегодно прививаются от чумы, с медиками несколько раз в году проводятся учения с введением условного больного, дети в школах пишут сочинения и диктанты о чуме, проводятся различные конкурсы. На территории Кош-Агачского района действует запрет на любительскую и спортивную охоту на сурка в общедоступных охотничьих угодьях.