Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Оперный певец вместе с семьей находится в самоизоляции.

Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса. Об этом написал на своей странице в Facebook.

«Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат теста на коронавирус COVID-19. Моя семья и я находимся в самоизоляции до тех пор, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения», — сказал он.

По его словам, у него был кашель и жар, поэтому он решил сдать анализы. Певец отметил, что состояние здоровья членов его семьи хорошее. Доминго попросил всех быть предельно осторожными, следовать рекомендациям властей, часто мыть руки, держаться на достаточном расстоянии от других людей, и, прежде всего, оставаться дома по мере возможности.

«Вместе мы сможем бороться с этим вирусом и остановить нынешний мировой кризис, так что, надеюсь, очень скоро мы сможем вернуться к нашей обычной повседневной жизни», — заявил он.

В Испании, по данным университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано 28,6 тысячи случаев заражения COVID-19. Более 1,7 тысячи человек умерли. 2,5 тысячи человек выздоровели.

Пласидо Доминго родился в январе 1941 года в Мадриде. Он получил 12 музыкальных премий «Грэмми», в том числе три латиноамериканские «Грэмми». В его репертуаре более 150 ролей. За свою карьеру он выступил в более чем 4 тыс. спектаклях. Он получил награды за записи к постановкам «Кармен» Жоржа Бизе, «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера, а также «Аида» и «Травиата» Джузеппе Верди. Доминго также является бывшим гендиректором Вашингтонской национальной оперы и Лос-Анджелесской оперы.

Ранее Пласидо Доминго заявлял о желании получить гражданство России.