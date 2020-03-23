Чемпионат Турции по футболу приостановлен из-за коронавируса

Будут приостановлены чемпионаты Турции по футболу, волейболу, баскетболу и гандболу. До этого матчи проводились без зрителей, передаёт ТАСС.

Чемпионат Турции по футболу одним из последних в Европе приостановил соревнования. В настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены, в частности, чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, России. Не проводятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Впервые коронавирус выявили в Турции 10 марта. Число зарегистрированных случаев заражения в стране составляет 191. По меньшей мере два человека умерли.