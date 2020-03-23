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Evgeniy Maloletka/AP

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/03/563f04a25a521bd5acdcdd56c7bd70e0.jpg" alt="О риске развала страны из-за кризиса заявили на Украине" />

Украинский журналист Дмитрий Гордон предупредил о риске развала страны из-за вызванного новым типом коронавируса COVID-19 кризиса. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «НАШ».

По его мнению, Украина «еще не состоялась как государство».

«В последнее время она все делает для того, чтобы вообще не состояться как государство», — добавил Гордон.

Журналист также отметил, что в стране наблюдается разрушение государственных институтов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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