Нурмагомедов вернулся из США в Россию из-за коронавируса

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию из США вместе со своей командой из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера российского спортсмена Ризвана Магомедова.

«В США никого, все в России», — сказал собеседник агентства.

Зал в Сан-Хосе, где проходили тренировки Нурмагомедова, закрылся для посетителей по распоряжению местных властей. 18 апреля он должен провести поединок с американцем Тони Фергюсоном. Коронавирус внес коррективы в эти планы, и сейчас UFC ищет новую локацию для боя.

Напомним, в копилке 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. 36-летний Фергюсон провел 28 боев, в которых одержал 25 побед и трижды уступил.

Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 30 тысяч, таким образом, страна оказалась на третьем месте в мире по числу заболевших. В настоящий момент в Соединенных Штатах болеют 30 285 человек, 389 из них умерли и 176 человек выздоровели.