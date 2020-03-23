Ольга Орлова: «Сын просил колоть ему гормон роста»

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Артем — единственный ребенок певицы. Звездная мама трепетно относится к сыну и искренне за него переживает. Ольга признается, когда наследник был младше, то сильно комплексовал из-за роста и даже ходил к врачам.

42-летняя Ольга Орлова всегда была невысокой. По словам певицы, на уроках физкультуры она стояла в конце шеренги до старших классов. Низки рост зародил в ней страхи на тему отношений с противоположным полом. Так, Ольга была уверена, что молодые люди любят высоких красавиц и на нее даже смотреть не будут.

«Я была очень закомплексованным ребенком. Я думала, что никогда не буду нравиться мужчинам», — вспоминает Орлова.

К слову, похожие переживания появились и у ее сына Артема. В один момент наследник артистки даже решил обратиться за помощью к медикам. Тогда он обошел несколько специалистов, но врачи не заметили никаких проблем со здоровьем молодого человека. Так, Артем решил самостоятельно принять меры и решил привлечь к этому родительницу.

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«Мой сын расстраивался из-за низкого роста, как и я когда-то. Он просил меня колоть ему гормон роста, но я отказалась», — призналась телеведущая в программе «Звезды сошлись».

Ольга отмечает, что с возрастом недовольство внешним видом сошло на нет: как у нее, так и у сына. Сейчас Артему 18 лет, а его рост составляет 170 сантиметров, что является средним показателем среди мужчин.

Напомним, что наследник Орловой появился на свет в 2001 году, когда она была в браке с бизнесменом Александром Кармановым. Однако общий ребенок не смог удержать пару вместе — супруги развелись через три года. После этого артистка решила держать в секрете подробности личной жизни.

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Ольга не показывает поклонникам избранников и редко делится собственными историями любви. Правда, недавно певица все-таки не сдержалась. Орлова опубликовала снимок с новым мужчиной, вместе с которым отправилась на несколько дней в Париж. Личность возлюбленного Ольга раскрывать не стала, а лишь спрятала его на фотографии за сердечками.

Фото: Legion-Media, личный архив