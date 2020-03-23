Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России начнут использовать камеры, способные фиксировать разговор водителя по телефону во время движения. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил заместитель начальника ГИБДД России Александр Быков.

По его словам, руководство московского управления ГИБДД рассматривает возможность применения таких приборов в столице. При этом о массовом применении камер речи пока не идет. «Сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в нем алгоритм способны корректно такие случаи фиксировать и отбраковывать ложные срабатывания», — объяснил Быков.

Предполагается, что штрафы будут приходить автовладельцам на почту. Если в момент нарушения за рулем находился не собственник машины, то он сможет переписать постановление на водителя в рамках обжалования.

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«Суть технологии заключается в том, что нейросеть с помощью Big Data научилась точно определять, держит ли водитель телефон у уха, или, например, пристегнут ли он ремнем безопасности», — пояснил источник издания, знакомый с ситуацией.

Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг. Жалобу можно будет направить в ГИБДД или через суд, ответ на нее придет через портал госуслуг в течение трех дней.