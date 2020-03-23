Полина Гагарина объяснила свою поездку в московском метро

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Полина Гагарина пояснила, зачем ездила на метро в Москве. Артистка считает, что не зазорно использовать общественный транспорт. Полина Гагарина разъяснила для «Ты не поверишь!», как не так давно оказалась в метро Москвы, показав поездку в Stories Instagram. В телеэфире звезда сообщила, что первый раз за длительный период была в метрополитене, и это естественно, а не стыдно, а чтобы ее не заметили, она не красилась. Ехала артистка лишь 3 станции, а автомобилем этот путь занял бы 1,5 часа, и она могла бы не успеть на концерт.

Гагарина тревожится из-за нового вируса, но надеется, что все будет опять хорошо. Знаменитость просит всех успокоиться и желает поклонникам здоровья.

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