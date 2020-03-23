Разгадана мистика таинственного «дерева жизни» в США

В XII веке до нашей эры, когда миром правили фараоны и цари, на территории американских штатов Колорадо, Юта, Аризона и Нью-Мексико жили представители индийской культуры анасази. Они известны тем, что построили огромный город Пуэбло-Бонито, на главной площади которого произрастала 6-метровая сосна. Так как поблизости поселения не произрастало других деревьев, считалось, что гигантская сосна была для народа анасази священной и использовалась в религиозных целях. Однако недавно это предположение было отвергнуто, потому что американские ученые выяснили, что изначально дерево росло в совершенно другом месте.Воссозданное на компьютере изображение Пуэбло-Бонито с огромной сосной на главной площадиАнасази — это доисторическая индийская культура, которая примерно в XII веке возникла на территории нынешнего юго-запада США. Созданное представителями культуры селение Таос-Пуэбло до сих пор населено людьми и является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дерево жизни в США

О том, как ученым удалось развеять мифы о «дереве жизни» города Пуэбло-Бонито, было рассказано в научном журнале ScienceAlert. Поселение площадью 8000 квадратных метров, состоящее из более 650 комнат, впервые было обнаружено в 1849 году лейтенантом американской армии Джеймсом Симпсоном. Первоначальные раскопки проводились с 1896 по 1900 год, в ходе которых археологи нашли комнаты и другие части города. Останки высокого дерева вида орегонская сосна (Pinus ponderosa), которому было дано название «дерево жизни», были найдены только в 1924 году. Фото с места раскопок Пуэбло-Бонито Сосна была найдена под верхним слоем почвы и ученые были удивлены, что дерево хорошо уцелело даже спустя несколько сотен лет. Руководитель экспедиции Нил Джадд делился, что у дерева были огромные корни, поэтому в те времена ученые были уверены, что дерево изначально произрастало на своем месте. Однако потом исследователи пришли к мнению, что они имеют дело только с частями корней, а не всей корневой системой. К тому же, на момент обнаружения дерево лежало на земле, поэтому можно было предположить, что оно не имело никакого священного статуса и древние жители Пуэбло-Бонито приволокли его из совершенно другого места.Это предположение было доказано после того, как ученые изучили годичные кольца внутри ствола и нашли свидетельства того, что дерево выросло в горном массиве Чуска. Оно расположено примерно в 80 километрах от Пуэбло-Бонито, поэтому исследователи пока даже не могут предположить, как древним людям удалось переместить огромную сосну на настолько большое расстояние. Скорее всего, представители древней культуры не вырубили дерево, а оно упало само. Можно было бы предположить, что впоследствии ствол был перетащен, но поблизости археологи не нашли никаких подобных следов. Также они не знают, в каком положении дерево было поставлено внутри города — оно могло стоять как столб или же лежать вместе с другими бревнами, предназначенными для строительства.

Поперечное сечение образца, взятого из дерева, найденного на площади Пуэбло-Бонито

Загадки древности