Страх перед браками собачками стал причиной поддержки поправок Конституции депутата Барнаульской гордумы

Депутат Барнаульской гордумы Юрий Ряполов объяснил, что считает правильным внесение поправок в Конституцию РФ, и одной из причин является определения брака как союза мужчины и женщины. Он привел пример, из которого следует, что его главным опасением является возможность бракосочетания с животными, которую, впрочем, российское законодательство исключает и в текущем виде. Свое мнение он привел в рамках отзыва на пакет поправок к Основному закону страны, сообщается 18 марта на сайте правительства Алтайского края.

По мнению Юрия Ряполова, в Конституции необходимо закрепление брака как союза мужчины и женщины, чтобы не допустить той ситуации, что происходит в странах с другими подходами. «Некоторые говорят, что не следует вносить поправку в Конституцию, закрепляющую брак как союз мужчины и женщины. Но ведь мы уже столкнулись с тем, что в так называемых развитых странах устраивают бракосочетания с любимыми собачками. Мы хотим, чтобы в нашей стране происходило нечто подобное под какими бы то ни было соусами? Я думаю, что нам это не нужно», — обозначил свою позицию депутат Барнаульской гордумы. О том, что эти «бракосочетания» не имеют юридической силы и были просто шутливыми церемониями, а в других нормативных актах РФ уже содержится императивная норма о том, что только мужчина и женщина могут вступать в брак, он не упоминает.

Также депутат высказался по поводу «обнуления» обнуления президентских сроков Владимира Путина. По его словам, к этому вопросу нужно подходить с точки зрения государственных интересов, как и к другим поправкам. «Поправку, касающуюся президентских сроков, многие считают просто вариантом, дающим возможность действующему президенту работать на этом посту и дальше. Во-первых, мы сейчас не можем однозначно утверждать, что именно так и произойдет в 2024 году. Я думаю, что если появится преемник, обладающий достаточным авторитетом на международной арене и нацеленный на улучшение благосостояния граждан своей страны, на последовательное развитие нашего государства, то действующий президент может уйти с этого поста и по истечении этого срока. Мы же все видим, насколько сегодня велик авторитет действующего президента, а значит и нашей страны, на международном уровне. Я бы даже сказал, что этот пункт и ограничения по отсутствию у претендентов на пост президента России иностранного гражданства сильно пошатнули кое-кому надежды на 2024 год», — полагает Юрий Ряполов.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ должно состояться 22 апреля. Законопроект уже одобрен обеими палатами федерального парламента. Конституционный суд РФ также не нашел в предложенных изменениях противоречий.