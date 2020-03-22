Турецкие банкиры провели экстренное совещание и договорились о пролонгации кредитования

Банки также должны оперативно рассматривать любые кредитные заявки корпораций, малых и средних предприятий и широкой общественности, говорится в заявлении исполнительного совета ассоциации, опубликованном в четверг.

Совет директоров Ассоциации банков Турции (TBB) собрался в Стамбуле под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече министров и высокопоставленных чиновников в столице Анкаре, чтобы принять решение о мерах по сдерживанию экономических последствий пандемии коронавируса. Он объявил о пакете в 100 млрд лир (15,4 млрд долларов), который включал удвоение поддержки кредитования банками через Фонд гарантирования кредитов (KGF) до 50 млрд лир.

Кредиторы также должны с пониманием относиться к клиентам, которые обращаются за реструктуризацией долга, задерживают ежемесячные платежи или требуют увеличения лимитов овердрафта, согласились директора Ассоциации.

Исполнительный совет TBB, состоящий из 13 членов — главных исполнительных директоров многих крупнейших банков страны. Он возглавляется Хусейном Айдыном, который является главой Ziraat Bank, крупнейшего государственного кредитора Турции. Все банки должны быть членами этой организации.

Отметим, что турецкие банки оказались в эпицентре валютного кризиса в 2018 году, который заставил многие предприятия подать заявление о банкротстве или дефолте по кредитам. Государственные банки пришли на помощь многим предприятиям, предлагая кредиты по ставкам ниже рыночных и реструктурируя долги. Правительство также оказало давление на Центральный банк, чтобы он снизил процентные ставки до однозначных цифр с 24% в июле прошлого года.