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<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/03/3a1b8ac042a1e3c560df3faebc3c1751.jpg" alt="McDonald’s в Британии и Ирландии перестанут работать на вынос из-за пандемии" />

Руководство сети ресторанов быстрого питания McDonald’s объявило о полном закрытии своих точек из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Би-би-си».

Исполнительный директор McDonald’s по региону Пол Помрой отметил, что рестораны будут закрыты с понедельника, 23 марта, на неопределенный срок.

Ранее McDonald’s объявлял о закрытии залов для посетителей и работе точек на вынос.

Помрой подчеркнул, что даже при таком режиме работы становится «все труднее» из-за выполнения большого количества заказов на вынос и обслуживания клиентов в авто.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

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11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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