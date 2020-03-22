Сегодня, 23 марта 2020, также празднуют Всемирный день метеорологии и другие события.

Какой сегодня праздник: 23 марта 2020 года отмечается церковный праздник Василиса – вешней воды указательница

Народный праздник Василиса – вешней воды указательница отмечается 23 марта 2020 года (по старому стилю – 10 марта). В этот день православная церковь чтит память всех Коринфских мучеников (мужчин и женщин). Но русский народ выбрал из их числа мученицу Василису и посвятил ей 23 марта. Святую почитают как повелительницу вешних вод.

В III веке, во времена гонений на христиан при бжжрхча язычнике-правителе Декии, в Коринф прибыл военачальник Иасон. На него была возложена миссия по истреблению христиан. Ему тут же доложили, что недалеко от города в пустыне обитает христианин Кодрат, и к нему приходит множество друзей послушать его наставления. Среди тех людей была и 9-летняя Василиса.

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Всех их арестовали и доставили на суд к военачальнику. Во время истязаний, которым были подвергнуты несчастные, Кодрата признали за главного. Он поддерживал всех мучеников и не давал им пасть духом. После нескольких попыток заставить людей отречься от Христа и признать идолов истинными богами, Иасон в отчаянии приказал бросить их на съедение диким зверям. Но животные даже не приблизились к несчастным. За это их приговорили к смертной казни через обезглавливание.

Многие христиане из того города были поражены храбростью мучеников во главе с Кодратом и вместе с ними добровольно приняли смерть.

Если дует холодный ветер, то погода еще долго будет зимней.

Вешние воды в реку потекли – к хорошему улову плотвы.

Всемирный день метеорологии

Многие сферы жизнедеятельности человека зависят от погодных условий. Для того, чтобы заблаговременно приготовиться к её изменениям, необходимо обладать достоверным прогнозом. Он основывается на собранных данных и математических моделях. Специалистам, занятым в подобной сфере, посвящён профессиональный праздник — День гидрометеоролога.

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Событие впервые отметили в 2009 году, после издания соответствующего Указа Президента РФ 19 мая 2008 года. Праздник является одним из самых молодых. Его дата имеет символическое значение. Она приурочена к образованию Всемирной метеорологической организации в 1950 году.

Традиция подразумевает застолья в кругу коллег, друзей, родственников, знакомых, близких людей. В адрес виновников торжества произносятся поздравления. Звучат тосты, пожелания здоровья и успехов в ответственной работе. Собравшиеся обсуждают новости, делятся накопленным опытом, рассказывают о трудовых буднях, обмениваются подарками. Среди них — сувенирная и тематическая продукция.

Кто празднует именины 23 марта 2020?

Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Павел, Федор.

Что произошло 23 марта 2020 в России и мире?

1839 – день рождения выражения О.К.

1876 – Павел Яблочков получил патент на изобретенную им электрическую свечу.

1891 – впервые была использована сетка на футбольных воротах.

1900 – археологи обнаружили на Крите остатки легендарного Лабиринта – дворца Минотавра.

2001 – в Тихом океане затоплена орбитальная станция Мир.

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Кто родился 23 марта 2020 из знаменитостей?