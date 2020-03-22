3 главных виновника некачественного асфальта и отсутствия дорог в России

Как известно, у России-матушки две беды. Первая – это наличие в обществе отдельных не очень-то умных граждан. Вторая – это знаменитые русские дороги. Рекламируя их, можно было бы сделать издевательский баннер в духе: «Они победили Наполеона и Гитлера, а чего добился ты?». И именно горе-дороги у нас любят сравнивать с «цивилизованным» миром, а значит пора разобраться, в чем же дело и все ли так просто, как кажется на первый взгляд.

Кризис производства

Производство битума. /Фото: baik-info.ru.Перестройка, распад СССР и «лихие 90-е» не прошли незаметно для отечественной промышленности. Потеря предприятий, кадров как трудовых, так и из числа педагогического состава, потеря технологий и даже банально времени – все это негативно отразилось на производстве материалов для строительства отечественных дорог. Самый простой пример – это битум, качество которого далеко не всегда соответствует современным стандартам. А ведь именно он является одним из важнейших материалов при укладке дорожного полотна.

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Серьезное дело. /Фото: ltsr.ru.

К слову, сама укладка часто производится или с нарушениями, или с использованием откровенно устаревших методов и инструментов. Что в новых экономических и общественных условиях, а также в суровых климатических условиях России не способствует «здоровью» асфальта.

Общественно-географический фактор

Климат суровый. /Фото: 123ru.net.

Звучит, как очень слабая отмазка, однако нельзя не отметить, что климат на большей части территории России также не способствует долговечности дорог. Условная Новгородская губерния – это совсем не юг Франции. Снег, дожди, ежегодные перепады температуры – все это постоянно подтачивает дорожное полотно, а также затрудняет укладку нового или ремонт старого. А так как сами внешние условия, в которых существует страна, создают благоприятную почву для постоянного вливания огромного числа денег в ремонт и строительство дорог, появление «первой беды» не заставляет себя ждать.

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Тяжелых авто все больше. /Фото: nashe-slovo.ru.

Кроме того, свою лепту вносит то, что на дорогах постоянно растет количество больших машин – тяжелых грузовиков. Многие дороги, построенные еще в годы СССР, банально не были рассчитаны на то, чтобы по ним ездили такие тяжеловесы (и в таком количестве). Свою лепту, пускай и скромную, вносят даже любители шипованной резины.

«Первая беда»

Коррупция она такая. /Фото: yandex.ru.

Наконец, нельзя не вспомнить о том, что вторая беда, проистекает в России прямо из первой. С переменным успехом боролся с ней еще дед Ивана IV Грозного – Иван III, а следом его отец Василий III, а затем и сам Иван Грозный. Достаточно сложно будет найти в истории отечества правителя после перечисленных, которые бы не пытались бороться с пагубным явлением «кормлений». И хотя определенные успехи в этой области достигнуты, «чиновники археологической складки ума» блюдут древнюю традицию по сей день!

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Миром правят деньги. /Фото: yandex.kz.

Многие проблемы проистекают из того, как именно ищут подрядчиков. Очень часто работа достается той конторе, которая готова выполнить работу за меньшую сумму. Все это накладывается на многочисленные коррупционные схемы, несовершенное законодательство и огромные откаты, которые можно получить в результате «правильного» разыгрывания тендера на проведение работ. Все это серьезный «бизнес», в котором замешаны сотни и тысячи людей как простых рабочих, так и чиновников. Сломать подобную систему крайне сложно без людей, которые были бы настоящими бессребрениками. А отыскать таких в условиях капиталистической экономики и затянувшегося идеологического кризиса почти невозможно.

В действительности же сложно не сломать устоявшийся порядок и даже не построить новый, действительно сложно – организовать постоянное самовоспроизведение такого порядка, при котором система не будет снова скатываться в коррупционные сети.