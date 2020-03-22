Министр культуры СССР Екатерина Фурцева разрушила карьеру пяти артистов

Share Tweet Share Share Email Comments

Екатерине Фурцевой не нравились многие звезды во время СССР. Будучи министром культуры она сломала жизнь пяти артистам, которые не смогли успешно построить карьеру.

Во время принятия многих решений деятелем управляла человеческая неприязнь. Хоть министр культуры и не могла отобрать у представителей эстрады их талант, однако относилась к ним с явным презрением. В число таких артистов попал Владимир Высоцкий. Фурцева часто называла его врагом и антисоветчиком. При жизни Екатерины Алексеевны многие композиции певца бесполезно лежали в студиях звукозаписи. То же самое касается и Тамары Миансаровой, чья молодость и задорность, а также популярность среди мужчин не нравились чиновнице. Однажды исполнительницу песни «Черный кот» обвинили в пропаганде западного образа жизни и запретили исполнять свои хиты.По словам Валерия Ободзинского, его жизнь начала рушиться на Апрелевском заводе, когда «Екатерина III», как в народе прозвали партийного деятеля, не сдержала раздражения, увидев, что все цехи печатали грампластинки лишь этого артиста. После этого певцу перекрыли доступ к концертным залам, а на пластинку наложили запрет. Что касается Ролана Быкова, он не нравился министру из-за своей внешности. «Что вы нашли в этом уроде?!» – не унималась Фурцева, приказывая запретить постановку «Медная бабушка», где актеру досталась роль Пушкина.Конфликт с Клавдией Шульженко начался с опоздания чиновницы на прием, который она сама назначила. Артистка не стала терпеть хамство и ушла, попросив секретаршу «Екатерины III» передать ей, что Фурцеву плохо воспитали. Карьеру артистке член Президиума ЦК КПСС не сломала, но пыталась выбить ее из колеи.