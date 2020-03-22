Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

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Share Tweet Share Share Email CommentsГолливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании, заразился коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail. Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом