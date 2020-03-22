Во Флориде арестовали мужчину за кражу туалетной бумаги

Во Флориде арестовали 31-летнего мужчину за то, что он украл в отеле Marriott 66 рулонов туалетной бумаги, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.В полиции сообщили, что Анджело Эрнандесцинто заметил охранник, когда тот принес мусорное ведро к фургону и положил мешок внутрь. Охраннику отеля стало интересно, почему тот положил мусорный пакет себе в машину. Он заглянул через окно транспортного средства и увидел, что мешок полон туалетной бумаги. Сотрудник отеля сразу вызвал полицию.Прибывшая на место полиция изъяла пакет и задержала молодого человека. Анджело признался, что украл в отеле 66 рулонов туалетной бумаги и извинился. Также он добавил, что таким действием хотел помочь бедной, бездомной женщине, которая на фоне коронавирса нуждается в ней. Полиция Флориды обвинила мужчину в краже из общественного гостиничного предприятия.