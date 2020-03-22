Во Флориде арестовали мужчину за кражу туалетной бумаги

В полиции сообщили, что Анджело Эрнандесцинто заметил охранник, когда тот принес мусорное ведро к фургону и положил мешок внутрь.

Охраннику отеля стало интересно, почему тот положил мусорный пакет себе в машину. Он заглянул через окно транспортного средства и увидел, что мешок полон туалетной бумаги. Сотрудник отеля сразу вызвал полицию.

Прибывшая на место полиция изъяла пакет и задержала молодого человека. Анджело признался, что украл в отеле 66 рулонов туалетной бумаги и извинился. Также он добавил, что таким действием хотел помочь бедной, бездомной женщине, которая на фоне коронавирса нуждается в ней.

Полиция Флориды обвинила мужчину в краже из общественного гостиничного предприятия.