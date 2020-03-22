Результаты анализов подтвердили коронавирус обратившейся врачам жительницы Республики Алтай

Жительница Республики Алтай, которая 17 марта обратилась к врачам после контакта с вернувшимся из Таиланда родственником, здорова. Как сообщают «Новости Горного Алтая», результаты анализов подтвердили отсутствие коронавируса.

Отметим, что официальные органы власти не сообщают о том, какой вывод сделали медики о состоянии здоровья жительницы республики. Однако НГА утверждает, что коронавирус у нее не нашли.

Напомним, 17 марта в социальных сетях распространилась информация о том, что в Горно-Алтайске может быть зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. В тот же день было заявлено, что сведения не соответствуют действительности. Что любопытно, Минздрав не разместил публикацию об этом на своем сайте, что дало новые поводы для кривотолков.

В НГА уточнили, что жительница Майминского района действительно обратилась к врачам. Она сообщила, что несколько дней назад контактировала с родственником, прибывшим из Таиланда. Медики сопроводили ее в Центр по профилактике и борьбе со СПИД (учреждение, оказывающее амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь, а также диагностику инфекционных заболеваний), взяли все необходимые анализы. Клинических данных, что у обратившейся коронавирусная инфекция, не было.

В Сети уже распространяются снимки, на которых специалисты в защитных костюмах якобы сопровождают пациентку в одно из медицинских учреждений. Отметим, что на сайтах регионального Минздрава и Роспотребнадзора по РА отсутствует какая-либо информация об этом случае. При этом власти изначально опровергали наличие у девушки коронавирусной инфекции, хотя результаты анализов еще не были готовы.

Добавим, что в Республике Алтай, как и в Алтайском крае и других регионах Сибири, введен режим повышенной готовности.