Посол Сирии заявил, что Турция не будет разрабатывать нефтяные месторождения в Хасеке

«Заявления главы турецкого «режима» снова подтверждают его полную отдалённость от реальности, поскольку он не имеет права на природные ресурсы Сирии — это богатство принадлежит только сирийскому народу. Заявления Реджепа Тайипа Эрдогана ещё раз доказывают его намерения расширяться за счёт Сирии, путём разграбления богатств её населения» — цитирует посла ТАСС.

Рияд Хаддад добавил, что «процесс реконструкции и восстановления экономики Сирии будет ограничен теми странами, которые стояли бок о бок с Сирией во время её войны против терроризма».

Президент Турции Тайип Эрдоган в беседе с журналистами на борту своего самолёта во время перелёта из Бельгии в Турцию утверждал, что он предложил российскому лидеру Владимиру Путину совместно поднять экономику Сирии при помощи сирийской нефти.

«В Камышлы есть запасы нефти. Запасы также есть в Дейр-эз-Зоре, здесь террористы (курдские формирования Отряды народной самообороны (YPG) – ред.) эксплуатируют ресурсы», — сказал он. По утверждению турецкого лидера, на эти месторождения «есть планы у США», а на месторождение в Эль-Камышлы — у РФ. «Я сделал Путину следующее предложение: С помощью полученной отсюда нефти мы сделаем подрядную компанию, и если вы финансово поддержите, то давайте поднимем разрушенную Сирию на ноги», — сказал Эрдоган. По его утверждениям, Путин не дал на это ни положительного, ни отрицательного ответа.

В Москве неоднократно заявляли, что сирийская нефть принадлежит исключительно сирийскому народу.