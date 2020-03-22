В Британии вспомнили о пьянстве бывшего футболиста сборной России

Сергей ЮранФото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Британские СМИ вспомнили о пьянстве бывшего футболиста сборной России Сергея Юрана. Материал был опубликован в The 72.

В статье рассказывается, как Юран подписал контракт с «Миллуоллом» в 1996-м и начал злоупотреблять алкоголем. «То, что должно было стать триумфом Юрана, обернулось провалом. После того, как его зарплата выросла до пяти тысяч фунтов в неделю, он начал ходить по барам. И это вместо того, чтобы работать на тренировках. Объяснял пьяные выходки тем, что недавно женился», — заявили журналисты издания.

Отмечается, что на тот момент главный тренер команды Джимми Николл назвал Юрана самым непрофессиональным футболистом и позором клуба. «Многие предпочли бы его забыть. Для фанатов главным разочарованием стало то, что Юран попадал на дно бутылки чаще, чем в ворота», — подытожили в статье.

Юран выступал за клубы из разных чемпионатов Европы. Он становился чемпионом СССР в составе киевского «Динамо» и победителем первенства Португалии вместе с «Порту». За сборные СССР, СНГ и России футболист в общей сложности провел 40 матчей и забил семь мячей.