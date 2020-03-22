Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

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Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Эта неделя выдалась для постоянных участников рубрики «Звездный Instagram» непростой! Они вместе со всем миром привыкали к новой реальности, связанной с введенным в большинстве стран карантином из-за пандемии коронавируса.

Большинство знаменитостей самоизолировались в своих домах вместе с родными и близкими, чтобы замедлить вспышку опасного заболевания. В своих микроблогах звезды рассказывали, чем занимаются на карантине, и призывали подписчиков по возможности последовать их примеру. В их числе — Яна Рудковская, Ника Белоцерковская, Светлана Лобода, Юлия Снигирь, Вера Брежнева и многие другие. Последняя, к слову, призналась, что из-за закрытых границ очень скучает по своим друзьям, живущим в других странах.

Были и те звезды, которые отказались уходить на самоизоляцию и предпочли путешествия по миру. В их числе, например, Алеся Кафельникова, которая сначала отправилась кататься на лыжах в Куршевель, а после введенного там карантина переместилась в Дубай, откуда улетела на Мальдивские острова. Там Алеся сейчас купается в теплом океане и принимает солнечные ванны прямо в разгар эпидемии коронавируса, которая девушку, очевидно, совсем не пугает!

Чем еще звезды занимались на прошедшей неделе, показываем в нашей традиционной фотоподборке!

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Настя Каменских

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Леся Кафельникова

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Регина Тодоренко

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Анна Седокова

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Светлана Лобода

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Вера Брежнева

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Яна Рудковская

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Кристина Асмус

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Юлия Снигирь

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Елена Летучая

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Тина Канделаки

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Дима Билан

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Светлана Устинова

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Полина Киценко

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Надежда Оболенцева (и рука Резо Гигинеишвили)

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Ким Кардашьян

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Эмили Ратажковски

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Эшли Грэм с сыном

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Нина Агдал

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Серена Уильямс

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Эмбер Херд

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Дженна Дьюэнн

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Тимоти Шаламе

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Люк Эванс

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Тесс Холлидей

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьми

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Кэти Перри

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Рита Ора

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Кончита Вурст

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Эд Вествик

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Лиза Пескова

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Анастасия Решетова с сыном

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Ника Белоцерковская

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Елена Крыгина

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Елена Темникова

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Ирена Понарошку

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Алена Шишкова

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Нюша

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Екатерина Варнава

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Ани Лорак

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Наталья Ионова

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Айза Анохина

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Дарья Клюкина

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Тина Кунаки

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Бритни Спирс

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Кьяра Ферраньи

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Сара Мишель Геллар

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Айрленд Болдуин

Звездный Instagram: карантинные хроники и фото с курортов в разгар эпидемии

Хайди Клум