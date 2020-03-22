Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились трогательными архивными снимками матерей

В Великобритании 22 марта традиционно поздравляют матерей с праздником. Принц Уильям и Кейт Миддлтон не стали нарушать сложившиеся устои и поделились трогательными архивными снимками из детства. В настоящий момент в Великобритании вводятся различные меры, призванные не допустить распространение коронавируса. В их рамках многие подданные Елизаветы II решили придерживаться самоизоляции, а потому не встретились с близкими. В королевской семье учитывают непростые обстоятельства и в своём поздравлении с праздником, пожелали всего наилучшего и тем, кто встретился в этот день с родными, и тем, кто предпочёл не рисковать. Представители правящей династии заявили, они помнят о каждом в этот непростой период для государства. Также к своим словам они прикрепили детские фотографии, на которых запечатлены вместе с мамами. Подписчики порадовались этой публикации, и высоко оценили её, поставив немало одобрительных лайков.

Помимо своих детских снимков в компании матерей, Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали, какой подарок герцогине Кембриджской преподнёс их 6-летний сын Джордж. Первенец собственными руками сделал для неё аппликацию в виде вазы с тремя красными маками.