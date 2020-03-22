Ни один картелей смог оспорить решения УФАС сговорах госзакупках Алтайского края

В судебной практике арбитража еще не было прецедентов со вступлением в силу отмены решений и предписаний УФАС по Алтайскому краю, вынесенных в отношении компаний, которые были уличены в картельном сговоре на госзакупках. Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос ИА «Банкфакс». Несмотря на это, некоторые эксперты утверждают, что такая практика якобы может появиться вскоре.

Как утверждают отдельные эксперты, близкие к поставщикам по закупкам в сфере медицины, около половины решений антимонопольщиков о картельных сговорах по всей стране якобы вынесены ошибочно или с нарушениями, и уличенным в сговорах фирмам будто бы удается доказать свою невиновность. Однако в данный момент к краевому УФАС это не относится, указали в ведомстве. «В практике Алтайского краевого УФАС отсутствуют вступившие в законную силу судебные акты об отмене решений и предписаний, вынесенных при выявлении сговоров на торгах», — сообщили в управлении.

УФАС обрисовало «портрет» участников картелей, характерные признаки которых и не позволяют собрать крепкую доказательную базу. Такие фирмы зачастую не имеют офисных помещений и не находятся по месту регистрации, поэтому невозможно провести выездную проверку и найти прямые доказательства картеля. В связи с этим антимонопольщики чаще всего доказывают сговор по совокупности косвенных доказательств, которые получают из документов конкурсных площадок, от удостоверяющих центров, банков, налоговой службы, операторов связи и т. д. Кроме того, контролирующий орган руководствуется нелогичностью поведения участников торгов, заключивших антиконкурентное соглашение, которое приводит к заключению контракта с одной из заинтересованных компаний по выгодной цене. Таким образом, антимонопольщики ориентируется на косвенные доказательства, которые в арбитраже оцениваются после прямых доказательств.

Также УФАС по Алтайскому краю привело статистику по картельным сговорам. С 2018 года региональным управлением было установлено 12 фактов сговоров на торгах. 10 из них были выявлены при проведении конкурсов для муниципальных и государственных нужд, в том числе четыре картеля — в сфере медицины. Сговорившиеся компании приняли участие в 33 закупках учреждений здравоохранения. В итоге было выдано 11 предписаний, а в одном из случаев участники сами признались в сговоре. В данный момент обжалуется четыре решения УФАС и семь постановлений о привлечении к административной ответственности.

Напомним, что тема стала актуальной после того, как Арбитражный суд Алтайского края в первой инстанции признал незаконными решения антимонопольщиков о сговоре трех фирм в ходе процедур госзакупок в медицинской сфере, а также соответствующие предписания. Компаниям «ЛабМед», «Медснабгрупп» и «Медимком-Алтай» удалось доказать, что в их действиях не было признаков договоренности, нарушающей Федеральный закон «О защите конкуренции». Возможно, причиной тому стало недостаточное юридическое обоснование доводов ведомства, хотя некоторые из них без подробного изучения действительно могли указывать на странность поведения фирм в ходе конкурсных процедур. К примеру, «Медимком-Алтай» и «ЛабМед» подавали заявки и ценовые предложения с одного IP-адреса. Это решение суда еще может быть обжаловано. К тому же, в другом судебном процессе УФАС против поставщиков медицинских товаров «Медоника» и «Медикс», часть похожих доводов удалось подтвердить.