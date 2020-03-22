Часы — это не только красивый аксессуар, дополняющий образ, но еще и весьма функциональное приспособление. Помимо всего прочего, хорошие часы — это еще и отражение статуса и материального благополучия. Особенной популярностью во всем мире пользуются швейцарские часы. Однако такая продукция имеет довольно высокую стоимость.

Альтернативой приобретению дорогих швейцарских часов выступает покупка копии. В сегодняшней заметке мы расскажем о том, чем же отличаются копии швейцарских наручных часов от оригиналов.

Копии швейцарских часов: в чем отличия от оригиналов?

На сегодняшний день в магазине часов можно найти множество вариантов на любой вкус и кошелек. В связи с высокими ценами на оригинальную швейцарскую продукцию копии часов становятся все более востребованными. Тем не менее, не теряют своей популярности и оригинальные аксессуары. Далее представим основные отличия копий часов от их оригинальных версий от швейцарских производителей.

Отличия копий швейцарских часов от оригиналов:

Стоимость. Для многих людей данный параметр выступает определяющим в выборе. Копии часов имеют на порядок более низкую стоимость, нежели оригинальная продукция. Это достигается путем использования более дешевых сплавов металлов, которые при этом имеют хорошее качество. Многие копии трудно отличить от оригиналов, ведь современные материалы использующиеся для их производства по внешнему виду весьма схожи с дорогим сырьем (например, золотом или платиной). Помимо всего прочего, также следует иметь в виду, что многие производители копий часов используют качественные швейцарские детали, но при этом собирается готовый продукт в другой стране, засчет чего окончательная стоимость таких часов существенно ниже, чем оригинальных.

Качество. Многие ошибочно полагают, что если часы не являются оригинальными, то их качество будет низким. Зачастую это не так. Выбирая проверенного производителя, изготавливающего копии более дорогих оригинальных швейцарских часов, Вы можете получить товар приемлемого качества, который прослужит не один год.

Тем не менее, если Вы хотите быть уверенным в качестве часов на сто процентов и готовы выделить на это средства, то оригинальные часы станут гарантией надежности и долговечности аксессуара.