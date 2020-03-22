Посол РФ в Анкаре призвал россиян взвесить все риски, отправляясь в Турцию

«В стране на данный момент 191 человек инфицирован, есть два летальных случая. Власти принимают самые серьёзные меры против распространения инфекции и в целом держат ситуацию под контролем. Турция пока не объявила о введении чрезвычайных мер в плане полного закрытия границ, самолёты продолжают летать, но количество рейсов уже сейчас сокращается, какие-то компании в принципе прекратили полёты в Россию», — цитирует его ТАСС.

Ерхов, тем не менее, назвал обстановку в Турции «очень непростой». Посол предупредил, что в случае усиления мер реагирования на распространение вируса со стороны Анкары у находящихся на территории республики россиян «может не оказаться физической возможности вылететь в Россию». «Конечно в такой ситуации, загранучреждения окажут необходимую помощь, но подчеркну — посильную. Поэтому каждый находящийся здесь или направляющийся сюда, особенно с детьми, должен решать для себя, стоит ли рисковать», — сказал Ерхов. Он не исключил «самые разные меры со стороны властей Турции». «Мы настоятельно рекомендуем гражданам, планирующим поездку в Турцию, тщательно взвесить все «за» и «против», осознать все потенциальные риски, в том числе вероятность попасть вместо отдыха в карантин, быть депортированными или застрять здесь на продолжительное время без физической возможности вылететь на родину. Гарантий, что так не будет, сейчас не может дать никто», — указал посол.

Перенос туристического сезона

Ерхов сообщил, что власти Турции приняли решение перенести туристический сезон. «Как известно, в Турции официально объявили, что начало турсезона сдвигается на май. Из этого и следует исходить. Большинство гостиниц сейчас закрыты, по всей стране не работают увеселительные учреждения, отменены все культурные, спортивные, развлекательные мероприятия, приостанавливают свою деятельность даже некоторые магазины розничной торговли. Жизнь, так или иначе, замирает», — отметил посол. Гражданам республики «рекомендовано самоизолироваться, избегать выхода в город без необходимости, посещения многолюдных мест». «Вместе с тем я убеждён, что власти Турции, славящейся своим гостеприимством, сделают всё необходимое, чтобы создать максимально комфортные условия как для турецкого сектора туриндустрии, так и для туристов. Но надо подождать, когда сезон откроется», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, повлияет ли ситуация с вирусом на поток туристов в этом году.

О возможном переносе начала сезона 11 марта говорил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. Тогда он выступил с рекомендацией к отельерам перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля. Такая рекомендация была озвучена как одна из мер противодействия распространению нового коронавируса. Турция по итогам 2019 года осталась самым популярным направлением для российских туристов, поток которых оказался самым крупным по сравнению с показателями других стран. Около семи млн россиян посетили республику. При этом Анкара выражала надежду на то, что в 2020 году эта цифра увеличится.