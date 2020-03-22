Футболиста РПЛ госпитализировали с подозрением на коронавирус

Оливье ТилльФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Люксембургский полузащитник «Уфы» Оливье Тилль госпитализирован в связи с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Оба теста на COVID-19 23-летнего хавбека показали отрицательный результат. Тилль уже переведен в общую палату. Остальные игроки «Уфы» переведены на самоизоляцию.

Российский футбольный союз приостановил все турниры, которые проводятся под его эгидой до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. До этого от проведения матчей отказались в большинстве европейских чемпионатов. Розыгрыш регулярного сезона продолжается в Белоруссии.

Тилль присоединился у «Уфе» в 2018 году. На его счету 20 матчей и два гола за сборную Люксембурга.

READ Последняя супруга писателя Эдуарда Лимонова Екатерина Волкова посмертно призналась ему в любви