Названы наиболее уязвимые перед коронавирусом категории россиян

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Министерство здравоохранения России назвало наиболее уязвимые перед коронавирусом категории граждан. По информации ведомства, доступной на сайте, люди с определенными заболеваниями должны быть максимально осторожны.

Минздрав порекомендовал пациентам, страдающим аутоиммунными заболеваниями (ревматоидный артрит, рассеянный склероз), ограничить контакты с другими людьми. Такие же меры предосторожности касаются людей, находящихся в состоянии после трансплантации органов и получающих иммуносупрессивную терапию, а также проходящих химиотерапию в связи со злокачественными новообразованиями.

Ранее ведомство выпускало памятку для россиян старше 60 лет. Им также рекомендовали не посещать общественные места, соблюдать гигиенические нормы, ограничить контакты и обращаться к врачам в случае недомогания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объясняла, что наибольшему риску подвергаются пожилые люди, а также граждане с определенными заболеваниями, например, астмой, диабетом или болезнью сердца.

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По данным на 22 марта, общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире превысило 307 тысяч человек. 13 тысяч умерли, более 92,3 тысячи излечились. В России 306 зараженных, из них большинство находятся в Москве. В связи с угрозой распространения вируса все регионы страны перешли в режим повышенной готовности. Под наблюдение попали более 50 тысяч россиян.